الدبور – ملك مملكة “الريتويت” البحرين حمد بن عيسى هاتف رئيسه المباشر ولي عهد أبو ظبي بن زايد ليناقش معه كيفية الرد على دولة قطر، بعد بث قناة الجزيرة لبرنامج ما خفي أعظم الذي فضح ممارسات ملك البحرين مع أبناء شعبه، وتعاونه مع جماعات إرهابية لحماية عرشه.

وقد نشر حساب الضابط الإماراتي في جهاز المخابرات الإماراتي و الذي ينشر في حساب بدون ظل عن الإتصال الذي جرى بينهما لمناقشة الرد المناسب على دولة قطر.

و المضجك في خطة بن زايد في الرد على قطر هو أنه عرض على ملك البحرين إستضافته في أبوظبي لإرسال رسالة قوية لقطر إننا معك ونساندك، ولعلها في هذه الزيارة ترتعد خوفا وتنفذ المطالب جميعها!.

حيث قال المغرد الإماراتي ما نصه: “جرت اتصالات عصر اليوم ، بين ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد وتم تداول الاحاديث عن برنامج #ما_خفي_اعظم ، وعرض الشيخ محمد بن زايد على الشيخ حمد بن عيسى استضافته في ابوظبي ، لارسال رسالة لدولة قطر ان الدول الاربعة مازالت متمسكة بمطالبها ضد الدوحه.”

جرت اتصالات عصر اليوم ، بين ملك البحرين

الشيخ حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد

وتم تداول الاحاديث عن برنامج #ما_خفي_اعظم ، وعرض الشيخ محمد بن زايد على الشيخ حمد بن عيسى استضافته في ابوظبي ، لارسال رسالة لدولة قطر ان الدول

الاربعة مازالت متمسكة بمطالبها ضد الدوحه. — بدون ظل (@without__shadow) July 15, 2019

ليرد عليه ناشط أن أمير قطر في أجازة إستجمام في لندن.

يذكر ان برنامج ما خفي أعظم، حلقة اللاعبون بالنار قد أثار ضجة كبيرة هزت عرش البحرين و الإمارات و السعودية ايضا، وكثرت التعليقات عليه إنه برنامج فاشل ولا يشاهده أحد مع إنه لم يترك ولا ناشط من تلط الدول و إلا تحدث عنه.

حتى خرج بيان رسمي من البحرين يهدد فيه دولة قطر بإجراءات أشد ضدها من قبل مملكة الريتويت، ربما ستخرج بهاشتاق جديد ضد قطر أو ستزيد جرعة الذباب الإماراتي.