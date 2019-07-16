الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من سلطنة عمان، بلد العجائب التي لا تنتهي، لمجموعة من الإبل (الجمال) وهي تسبح من مكان إلى مكان وقد قطعت مسافة كبيرة.

و أثار الفيديو الذي تم تداوله وحصل على نسبة مشاهدة كبيرة في يوتيوب و تويتر، إعجاب الكثير من النشطاء، واستغربوا كيف سفينة الصحراء تستطيع أيضا السباحة في البحار.

وقيل أن الإبل وقعت من عبارة فاستمرت بالسباحة وقطعت مسافة ٣٠ كيلو متر، من جزيرة مصيره التي تقع شرق عمان وحتى شواطىء ولاية محوت في شرق عمان، حسب مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق الكثير من النشطاء على الفيديو إنهم أول مرة يرون جمال تسبح بهذه المهارة، و أن المعلومة الرائجة أن الإبل تخاف من الماء.

فالمعروف عن الجمال أنها ثدييات برية، إلا أن المجموعة ظهرت وهي تسبح بمهارة وهدوء، محافظة على ارتفاع رأسها عن المياه بمنسوب كافٍ.

وأوضحت التعليقات أن هذه الجمال تسمى “كاراي” وهي سلالة فريدة من الجمال، والتي تستطيع التأقلم مع كل النظم سواء الساحلية أو الجافة، حيث يأكل الطعام البري كالأشجار، وأيضًا الأسماك، ويستطيع شرب المياه ذات نسب الملوحة العالية.

بالنهاية سلطنة عمان هي بلد العجائب وكل ما فيها مختلف عن أي دولة أخرى و أي مكان في العالم.