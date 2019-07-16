الدبور – وثقت جمعية آفاق لعلوم الفضاء الجزئي في ، عن طريق عضو الجمعية محمد الكمزاري.

ونشرت الصفحة فيديو لمراحل خسوف القمر الجزئي فوق السلطنة، وايضا فيديو من .

حيث شهدت المنطقة خسوف جزئي للقمر.

 