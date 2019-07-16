الدبور – وثقت جمعية آفاق لعلوم الفضاء خسوف القمر الجزئي في سلطنة عمان، عن طريق عضو الجمعية محمد الكمزاري.

ونشرت الصفحة فيديو لمراحل خسوف القمر الجزئي فوق السلطنة، وايضا فيديو من السعودية.

حيث شهدت المنطقة خسوف جزئي للقمر.

توثيق عضو الجمعية محمد الكمزاري ( علوني) لمراحل #خسوف_القمر الجزئي من سلطنة عُمان pic.twitter.com/Ik86Fdm7ep — آفاق لعلوم الفضاء (@hsss_sa) July 17, 2019