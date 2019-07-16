الدبور – الفارسة علا الفارس إستفزت الذباب الإلكتروني من جديد عندما تذكرت تغريدة قديمة لها أنهتها بعبارة هلا بالخميس واستفزت الذباب وقتها مما أدى لشن حملة مسعورة عليها مستمرة حتى اليوم فيما يبدو.

أما سبب شكرها لتغريدة هلا بالخميس، لأنها رأت إنها كشفت لها عن كم كبير من الوجوه و النفاق التي لم تكن على درايه به قبل هلا بالخميس، في إشارو لكل ما حصل معها من إنهاء عملها مع قناة إم بي سي السعودية، والحملة القذرة و الشرسة التي تعرضت لها من تغريدة لم تكن موجهه ضدهم بالأساس.

وقالت الفارس في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر ولسعها الدبور : “شكرا تغريدة هلا بالخميس… فقد كشفت لي حجم النفاق وازدواجية التعامل”.

شكرا تغريدة هلا بالخميس … فقد كشفت لي حجم النفاق وازدواجية التعامل .. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 16, 2019

واستفزت هذه التغريدة من جديد الذباب السعودي لتبدأ مرحلة جديدة من الشتائم كالعادة، فجملة هلا بالخميس تذكرهم بما قالته الفارس عن الرئيس الأمريكي ترامب.

وقالت مغردة من السعودية معلقة على التغريدة ما نصه: “أزدواجية التعامل أنتي مثال قوي عليها …. كيف كنتي وكيف أصبحتي بعد تغريدة #هلا_بالخميس كنتي راقيه تدافعين عن مبادئ راسخه والآن تدافعين عن إرهابيين دمروا عالمنا العربي شردوا الشعوب سلموا بلادهم للإحتلال التركي والإيراني تماماً مثل بلادك فلسطين !!؟ أي مبدأ تدافعين عنه الآن !؟”

وبينما حصلت الفارس على كم من التعليقات الغبية، حصلت ايضا على تعليقات داعمة لها، كما قال ناشط ما نصه:

“و الأجمل من هذا نقلتك إلى أفضل قناة في الشرق الأوسط عبر تاريخ الإعلام في المنطقة. اتفقنا مع الجزيرة أو اختلفنا معها لا مجال لمقارنتها بباقي القنوات و أولهم العربية و mbc. شتان بين أن تكوني زميلة غادة عويس و خديجة بن قنة و بين أن تكوني زميلة حمود الفايز و محمد المشاري”

و الأجمل من هذا نقلتك إلى أفضل قناة في الشرق الأوسط عبر تاريخ الإعلام في المنطقة.

اتفقنا مع الجزيرة أو اختلفنا معها لا مجال لمقارنتها بباقي القنوات و أولهم العربية و mbc.

شتان بين أن تكوني زميلة غادة عويس و خديجة بن قنة و بين أن تكوني زميلة حمود الفايز و محمد المشاري 😉 — Hassan 🇲🇦⛥ (@Hassan_khalile) July 16, 2019

وعن خلفية القضية، كانت علا الفارس قد نشرت تغريدة في ديسمبر/كانون ثاني من عام 2017، تغريدة حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت فيها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس””.

ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

واتهمت المذيعة الأردنية في ذلك الحين بالإساءة للسعودية، إذ اجتاح وسم “علا فارس تسيء للسعودية” موقع تويتر، وقال مغردون إنها كانت قد كتبت تغريدة أخرى قامت بحذفها لاحقا وقالت فيها جملة “فبعد زيارته لنا”، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.

ونفت فارس ادعاءات المغردين مشيرة إلى أنه جرى “تحوير” كلامها وهاجمت المغردة التي قالت إنها حذفت تغريدة سابقة قائلة: “اختصريني لأنه مصابنا الليلة أكبر من تفاهتك”، على حد تعبيرها.

وغادرت المذيعة الأردنية مجموعة قنوات MBC السعودية بعد تلك التغريدة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل كمذيعة لدى قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي جلط الذباب أكثر.

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