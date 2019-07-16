الدبور – قالت الأكاديمية السعودية، “مضاوي الرشيد”، إن إسقاط الولاية في السفر يعني أن النظام السعودي ينتزع آخر سلطة للرجل، وتصبح الدولةً المؤسسة الأبوية العامة.

وأضافت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “يستاهلون هؤلاء الرجال الذين تمسكوا بالولاية وتركوا الحريات السياسية وسلموا أمرهم للسلطة المطلقة”.

ووجهت كلامها للرجال السعوديين قائلة: “انتظروا أن ينتزع النظام زوجاتكم مثل ابن سعود وفعله مع معارضيه”.

وأثارت تغريدات “مضاوي” جدلا واسعا بين السعوديين على “تويتر”، ما بين مؤيد لها متمسك بحق الولاية، وما بين معارض لها يلفت إلى أن الأكاديمية المعارضة التي تعيش في الخارج طالما هاجمت ذكورية المملكة وقوانينها الرجعية، بما فيها حق الولاية.

تأتي تغريدات “مضاوي” وسط تسريبات من مصادر مقربة من ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان” أن السلطات السعودية تستعد لإصدار تشريع جديد عن حق الولاية المفروض على المرأة في المملكة.

ووفقا لتلك التسريبات فإن التشريع الجديد “يعطي الفرد ذكرا كان أم أنثى حق الولاية على نفسه متى ما بلغ سن الرشد الذي حدده النظام بـ18 عاما”.