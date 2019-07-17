الدبور – الطبال الأردني التابع للإمارات يوسف علاونة، إستغرب في فيديو لسعه الدبور نشره طبال إماراتي أيضا، إستغرب من حب أبناء سلطنة عمان لتحرير فلسطين، وتسائل الطبال لماذا تريدون تحرير فلسطين؟

وطالبهم بتحرير زنجبار وبلوشستان وليس فلسطين.

و أعاد نشر الفيديو مغرد إمارتي فيما يبدو من تعليقه على الفيديو، حيث قال:

“خسروا زنجبار وبلوشستان و سيخسرون مسندم و ظفار بإذن الله تعالى لا يتجرؤون بالمطالبة بزنجبار أو بلوشستان من الشعب الباكستاني أو الشعب التنزاني ولكن أصوات ذبابهم الإلكتروني الحاقد يجعجع بتبعية دولة مستقلة كالإمارات لكيانهم، صوتهم النشاز لا يسمعه إلا أشقائهم”