الدبور – تركي آل الشيخ وبتوجيهات من ولي عهد السعودية العظمى بن سلمان، مصمم على إقامة الحفل الإباحي الذي إعتذرت عنه المغنية الإباحية نيكي ميناج، بعد دراستها لوضع السعودية ومطالبتها بن سلمان بإحترام حقوق المرأة و المثليين أولا.

الحفل الذي كان مقررا بالقرب من الكعبة الشريفة و في موسم الحج و أثار ضجة كبيرة لم يتأثر لها بن سلمان، وجاء الرفض من المغنية الإباحية، يبدو إنه سيقام بنفس الموعد ونفس المكان في تحدي للمسلمين من جديد، مع تغيير المغنية.

فقد قرر بن سلمان جلب مطربة الراب العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، لتحيي للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الموسيقي في موسم الحج.

جاء ذلك الإعلان من خلال حساب ”موسم جدة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لهيئة الترفيه في ”تويتر“.

ومن المقرر انضمام الـ“دي جي“ العالمي ستيف أوكي، إضافة إلى المطرب البريطاني ليام باين، ومغني الراب الشهير 50 سنت، إلى حفلات موسم جدة الموسيقي، الذي شارك فيه أكثر من مغني عالمي أبرزهم ماريا كاري.

ويبدو من الأسماء التي يختارها تركي تصميم ولي عهد السعودية على إثارة مشاعر المسلمين حول العالم و تحديهم إن ما يريده سيحدث مهما حصل، ومن يرفض منهم يأتي بغيره.

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