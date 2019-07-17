الدبور – كشف مغرد مشهور إطلع الدبور على تغريدته المصورة بالفيديو عن السبب الحقيقي وراء رفع الأميرة هيا بنت الحسين الخلع من زوجها حاكم دبي بن راشد، وهروبها مع أولادها إلى ألمانيا قبل شهرين ومن ثم إلى لندن.

وقد رفعت قضية خلع وحضانة في محاكم لندن، وسكنت بالقرب من العائلة المالكة البريطانية خوفا من عملية خطفها و اولادها من قبل عصابات و مرتزقة بن راشد و بن زايد، كما فعل من قبل مع ابنته الشيخة لطيفة التي خطفها و أعادها الى دبي بالقوة، ولا احد يعلم مصيرها حتى اليوم.

المغرد الشهير أبو منشار نشر فيديو لحاكم دبي بن راشد في أحد شوارع لندن وهو يمشي مع حراسة كبيرة وهو وسطهم، وقد ظهر بلباس غريب كعادته.

ويبدو من فحص الدبور لهذا الفيديو إنه السبب الحقيقي لهروب زوجته الاميرة هيا منه، هذا غير ساديته التي إشتهر بها بتعذيب عائلته بشتى الوسائل.

ويبدو من الفيديو حتى الناس العادية تهرب منه ومن لبسه الفاقع عندما تستطدم به في الشارع، فما بالكم زوجته الاميرة بنت الملك ابن الملك.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور وحصل على الكثير من التعليقات الساخرة، واحكم بنفسك:

ليمونة طلع لها رجلين 🤣 pic.twitter.com/3slPvP6RMr — ابو منشار (@abukarsh2018) July 17, 2019