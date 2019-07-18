الدبور – فتاة كويتية إستطاعت بمفردها إنقاذ خادمة من دولة الكويت من الإنتحار برمي نفسها من الطابق الثاني في العمارة التي تسكنها.

وقد تمكنت الفتاة الكويتية من إقناع خادمة فلبينية بالعدول عن الانتحار قبيل لحظات من إلقاء نفسها من الدور الثاني من منزل كفيلها في إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير وذلك عقب إقدامها على جرح نفسها.

ووفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن المواطنة وهي في العقد الثالث من عمرها شاهدت الخادمة الفلبينية أثناء محاولتها إلقاء نفسها من الدور الثاني وهي تنزف من يدها، لتبادر بالصعود إلى الشقة وتطلب من أصحاب المنزل التدخل لإقناع الخادمة بالعدول عن الانتحار.

وذكر صاحب المنزل أنه وزوجته حاولا منع الخادمة عن الانتحار إلا أن محاولتهما باءت بالفشل فأبلغوا الشرطة للتدخل.

وذكر مصدر أمني أن المواطنة تمكنت من إنقاذ الخادمة الفلبينية وإقناعها بالعدول عن الانتحار قبيل لحظات من وصول رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، ونقلوا الخادمة إلى مستشفى العدان لعلاجها من الجرح الذي أصابت به نفسها في اليد اليمنى.

وأحيل التقرير الطبي إلى التحقيق وتقييد قضية شروع في الانتحار بحق الخادمة وفرض حراسة على غرفتها، وسيتم التحقيق معها بعد شفائها لمعرفة أسباب محاولتها الانتحار.

وشهدت الكويت سابقاً بعض محاولات الانتحار لبعض الخادمات، بعضها اقتصر على الإصابات والجروح وبعضها أودى بحياة الخادمة، وكان آخرها في شهر حزيران/ يونيو الماضي حيث أقدمت خادمة من الجنسية السيلانية على الانتحار حرقًا داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبدالله.