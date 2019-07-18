الدبور – فتيات السعودية كما يريد لهن سمو الأمير أبو منشار، وكما يطمح ولي عهد أبو ظبي أن يوصل السعودية الى نفس المستوى الإنحطاطي الذي أوصل الإمارات له، فقد سجن دعاة الإصلاح، خيرة شباب الإمارات و أطلق دعاة الدعارة و الخمور و الفجور في الشوارع.

وهذا ما أوصل فتيات و شباب السعودية له، لأنه العاهرة تود لو أن كل الفتيات مثلها، فهذا أسهل عليها من تنظيف نفسها.

وفي فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي ولسعه الدبور، تشاهد فتيات السعودية في حفل صاخب بالقرب من الكعبة المشرفة، وفي موسم الحج، ومع طواف الحجاج حول الكعبة لأداء العمرة، يصرخن ويهتفن ولكن بدون تمايل حسب قوانين تركي آل الشيخ.

ويهتفن الجنس الجنس الجنس…

وقد علق الإعلامي جابر الحرمي على الفيديو بقوله:

“كلمات عهر وأباحية في حفلات #السعودية .. للأسف تمكنت #الامارات من مفاصل المجتمع السعودي .. فالإدارة الحقيقية ل #هيئة_الترفيه في #أبوظبي التي تسعى لهدم قيم وأخلاقيات المجتمع السعودي .. موسم حفلات الأغاني الماجنة يتزامن مع موسم #الحج .. أي أخلاق هذه ..؟!”

الفيديو أثار غضب الكثير من النشطاء حول العالم، فكيف لولي عهد مملكة التوحيد سجن فتيات السعودية الشرفاء، و السماح لمثل تلك الظاهرة وبل تشجيعها والصرف عليها من أموال الشعب.

كلمات عهر وأباحية في حفلات #السعودية ..

للأسف تمكنت #الامارات من مفاصل المجتمع السعودي .. فالإدارة الحقيقية ل #هيئة_الترفيه في #أبوظبي التي تسعى لهدم قيم وأخلاقيات المجتمع السعودي ..

موسم حفلات الأغاني الماجنة يتزامن مع موسم #الحج .. أي أخلاق هذه ..؟! pic.twitter.com/lJG7LnVKev — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 18, 2019