الدبور – هذه هي الكويت منذ إستقلالها وحتى هذا اليوم لم تحيد عن موقفها في هذا الأمر، وهذا ما يجعلها مميزة في هذا المجال دون غيرها.

فقد أحالت الشرطة في الكويت وافد هندي إلى أمن الدولة بسبب ارتدائه قميصاً، وليس أي قميص عادي.

حيث ضبط رجال الأمن في الكويت، مقيمًا يحمل الجنسية الهندية في أحد المجمعات، بسبب ارتدائه قميصاً رياضياً يحمل اسم وشعار الاحتلال الإسرائيلي، وتمت إحالته إلى أمن الدولة للتحقيق معه.

وضبط رجال الأمن المقيم أثناء تجولهم في المجمع حيث أبلغهم المتواجدون في المجمع بوجود شخص يرتدي قميصاً يحمل اسم إسرائيل، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقام رجال الأمن بضبط المقيم بعد التأكد من ارتدائه للقميص الرياضي الذي يحمل اسم إسرائيل باللغة الانجليزية من الخلف وكذلك شعار منتخب الاحتلال.

وتعتبر الكويت من الدول القليلة الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

وتقاتل دولة الكويت وحيدة في المحافل الدولية ضد الإحتلال ومع حقوق الشعب الفلسطيني بالحصول على وطن مستقل يحفظ به كرامته وحريته و أرضه.