الدبور – يزعجهم كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم أن يتقدم ولو خطوة في أي مجال، فكما أزعج السعودية حصول دولة قطر على تنظيم كأس العالم، الامر الذي من المفروض أن يفرح كل عربي أن دولة عربية مهما كانت فازت لأول مرة بتنظيم بطولة عالمية مثل كأس العالم لن تتكرر أبدا، على الأقل لأكثر من ٣٠ عاما قادمة.

هام هم يحقدون على منتخب دولة عربية وصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، البطولة التي لا علاقة لهم بها، ولم يخسروا فيها ولم يشاركوا فيها.

فقد خرج أكاديمي ودكتور وماجسنير سعودي كما يعرف عن نفسه بتغريدة يستفز فيها مشاعر كل العرب الذين ينتظرون فرحة فوز منتخب الجزائر ليتمنى هو خسارتهم.

فقد قال الدكتور السعودي كساب العتيبي، بل كذاب العتيبي، قال في تغريدة لسعها الدبور متمنيا خسار الجزائر في المباراة التي تجري الأن ما نصه:

“أتمنى أن يكون نهائي “كأس الأُمم الأفريقية” سنغالياً بعد أن سَعدتُ بخروج تونس. لم ننس تهكُم التونسيون وبقية العُربان بالمنتخب السعودي في كأس العالم الأخير. لم ننس خمسة وخميسة، ولا الخيمة والبعير. هذا رأيي، ومن أراد تشجيع الجزائر فهو حر. بالتوفيق لفهود السنغال. #السنغال_الجزائر“

التغريدة لاقت الكثير من التعليقات المستغربة كمية الحقد و الكره إتجاه أي أمر يتعلق بالعرب و المسلمين من قبل السعودية و إعلامها في زمن بن سلمان الذي ساعد فقط على إخراج الحق لا زرعه.

حيث قال نشاط ما نصه:“أنتم تموتون على الانبطاح لغير المسلمين يخي انزع عنك عقالك”

وقال أخر ما نصه:

“هذه التغريدة مميزة جداً و تحمل الكثير من الدلالات النفسية الكئيبة. صورتها و احتفظت بها، حتى اذا سألني احدهم يوماً: لماذا #السعودية متخلفة في كل شيء بالرغم من ثرائها الفاحش،…سأجيبه: اذا كان كاتب هذه التغريدة “دكتور” عندهم فتصور كيف يكون ولي عهدهم خريج …معهد الذبح.”

هذه التغريدة مميزة جداً و تحمل الكثير من الدلالات النفسية الكئيبة. صورتها و احتفظت بها، حتى اذا سألني احدهم يوماً: لماذا #السعودية متخلفة في كل شيء بالرغم من ثرائها الفاحش،…سأجيبه:

اذا كان كاتب هذه التغريدة "دكتور" عندهم فتصور كيف يكون ولي عهدهم خريج …معهد الذبح. pic.twitter.com/dRjZlCjiQ9 — يوسف عبد الكريم (@abdulkarim_abo) July 19, 2019