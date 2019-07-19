الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو فضيحة جديدة تضاف لسلسلة لا تنتهي من الفضائح الإماراتية في حربها في اليمن، وفضائحها بشكل عام في جميع دول العالم.

فقد نشر جريح يمني تم إرساله إلى الهند للعلاج على حساب الإمارات بعد خدمته لهم، وإصابته بطلق ناري في خلاف شخصي، يشكو فيه الأوضاع.

وقال اليمني يجب علينا رفع علم الإمارات فوق كل سرير لنتلقى العلاج، وإذا نزل العلم يتوقف العلاج.

وأضاف شاتما الإمارات ومن بعثه للهند للعلاج، وقال يلعن أبو الإمارات للي جاب الإمارات من شدة الحسرة و الألم و القهر.

وعلق الناشط أسعد الشرعي على الفيديو الذي نشره ولسعه الدبور وقال معلقا على دولة ساحل عمان ما نصه:

“هذا جريح جنوبي يتألم في #الهند ويلعن #الامارات وابو الامارات التي تشترط رفع العلم عند سرير كل جريح وللتصوير هذا الفيديو فضيحة ضمن آلاف المصائب والفضائح التي صنعتها دولة ساحل عمان”