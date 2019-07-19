الدبور – تصدت شرطة عمان السلطانية لكل من يبث الشائعات عن سلطنة عمان، لإرهاب الناس ومنعهم من السياحة في السلطنة.

منها بث شائعات حوادث السيارات في طرقها، والتي تعتبر من أقل الجوادث في الخليج العربي بالرغم من الطبيعة التي تختص بها السلطنة من جبال و أودية صعبة.

وكان السلطان قابوس في بداية تسلمه الحكم تحدث عن الطرق في السلطنة وأبدى إهتمام كبير لعمل شبكة طرق تكون من أرقى الطرق في المنطقة العربية بل في العالم، وقال رغم تكلفتها العالية لأن الطبيعة في السلطنة مختلفة وصعبة، جبال و أودية و سهول، إلا إنه أوصى بفتح كل الميزانيات لتحسينها و إنشاء شبكة قوية.

وهو ما حصل فعلا بعد سنوات من حكمه.

ونشرت سلطنة عمان على صفحتها على موقع تويتر تغريدة توضح عن الشائعات التي إنتشرت مؤخرا بما يخص حادث تعرضت له عائلة سعودية، وجاء في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه:

“لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار. وتدعو #شرطة_عمان_السلطانية الجميع إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.”

لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار.

وتدعو #شرطة_عمان_السلطانية الجميع إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 19, 2019

وكان مستشار ولي عهد أبو ظبي و الناطق باسمه حمد المزروعي قد هاجم السياحة في السلطنة ودعا للإبتعاد عن زيارتها لأن نسبة الحوادث فيها كبيرة، وأنها تعاني من إنتشار مرض الحمى القلاعية، ورد عليه النشطاء وقتها بردود قوية، ولكنه لم يتوقف عن مهاجمة السياحة و زيارة السلطنة.

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