الدبور – الممثل السعودي بطل مسلسل طاش ما طاش الذي أشهر الممثل ناصر القصبي الذي لم يكن أحد يعلم عنه من قبل، هاجمه بشدة في تغريدة له لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر، ووصفه بقليل المروءة.

وكتب الفنان السدحان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ مهاجما ما وصفه الفنان العظيم: ”اليوم تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلت المروءة“.

وسبق أن رفع الفنان السعودي ناصر القصبي، منذ أسابيع، دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ”طاش ما طاش“ بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيًا.

اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) July 19, 2019