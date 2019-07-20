الدبور – لسع الدبور فيديو يختصر الحكاية كلها لما يحدث بين الإمارات وجيرانها، ويشرح أسباب تصرف ولي عهد أبو ظبي بن زايد، الملق بشيطان العرب، بكل هذا الحقد الذي يحمله إتجاه العالم كله، وخصوصا دول الجيران.

في الفيديو ستشاهد كيف يتعامل بن زايد مع جيرانه، وكيف يتدخل في أمور لا تعنيه ولا تضره في شيئ، بل هو حقد شخصي، و لأنه يكره نفسه فلا يجد في قلبه اي ذرة حب او إحترام لجيرانه.

وكما حصل في الواقع تماما، في الفيديو يحاول بن زايد الإعتداء على جارته قطر، واهملته قطر وبعدت عنه وعن شره، وأكملت طريقها ولا كأنه موجود في هذه الدنيا.

هذا الإهمال جنن بن زايد أكثر و أكثر، وزاد حقده وتبع قطر في كل خطوة محاولا تدمير أي خطوة نجاح وتقدم تقوم بها، مع إن ما تقوم به لا يضرها بشيئ ولكنه الحقد الأعمى، فإستضافة كأس العالم مثلا ما الضرر الذي سيلحق بن زايد من وراءها؟ و الإمارات لم تكن بالأساس تنافس على هذه البطولة.

وايضا ستجد تدخل سلطنة عمان في الموضوع لتصلح، وتنصح أن يهتم بنفسه و بلده ويترك الأمور التافهه كما في الفيديو، ولكنها في المقابل حصلت على عداوة من قبله بدل شكر النصيحة.

وكعادة سلطنة عمان قال له بكل برود ربما إنك تكره نفسك لذلك تتصرف بعدوانية مع الأخرين.

وحاول بن زايد في الفيديو إستخدام القوة على جيرانه، فتصرفت السلطنة بكل حكمة كما هي طوال السنين، لينتهي بن زايد في الشارع وحده منبوذا محورا.

شاهد الفيديو و أي تشابه بين أحداثه وقصة حقد وشيطنة بن زايد هي مقصودة بالفعل من قبل الدبور..