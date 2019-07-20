الدبور – قالت بريطانيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،، إن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية وإن هذا العمل ”يمثل تدخلاً غير قانوني“.

وكتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الدولي:

”كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي.. يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلا غير قانوني“.

وبٌعثت الرسالة، التي اطلعت عليها ”رويترز“، أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتجاهلت طهران الدعوات التي وجّهها السبت الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني احتجزتها في مضيق هرمز، في خطوة وصفتها بريطانيا بأنها ”خطيرة“ واستدعت على خلفيتها القائم بالأعمال الإيراني ونصحت على أثرها سُفنها بتجنب المضيق.