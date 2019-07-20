الدبور – نشر الناشط المعروف على موقع تويتر تركي الشلهوب، فيديو لدعة من سلطنة عمان خلال جولاتهم في دول أفريقيا بشكل دوري، وهم يلقنون الشهادة لقرية كاملة في وقت واحد بعد فترة من الدعوة للإسلام في مختلف دول أفريقيا.

ويذكر أن رحلات الدعاة العمانيين هي مجهود شخصي للتعريف بالإسلام خصوصا في دول أفريقيا، وهي ليست جديدة ولا وليدة اليوم.

بل هي منذ ألاف السنين عندما كانت ساحل عمان تحكم الكثير من المناطق وكان نفوذها قد وصل إلى أفريقيا إما عن طريق التجارة أو العمل أو حتى الحكم.

الدبور لا يعلم توقيت الفيديو ولكنه في أوغندا، وهو ليس الأول ولا الأخير.

الظريف في الفيديو التعليقات..