الدبور – قناة سي بي أس الأمريكية ستكشف حقائق تبث لأول مره عن حاكم دبي وساديته، وأسباب هروب بناته منه و أخيرا الأميرة هيا بنت الحسين، من ضمن البرنامج الشهير الذي أطاح برؤوس كبيرة من قبل ستشن دقيقة.

وأجرى برنامج (60 دقيقة) على قناة “سي بي أس” الأميركية، مقابلة حصرية مع أحد المطلعين على القصر، كاشفاً عن أسرار لم تُنشر من قبل عن العائلة المالكة.

وكسر “ماركوس الصابري”، أحد أفراد العائلة المالكة في دبي، -المقرب من الأميرات شمسة ولطيفة ابنتا حاكم دبي محمد بن راشد-، صمته في محاولة لمساعدة الأميرات، اللاتي يخشى أن يكُنّ في خطر.

وأخبر “الصابري” من المنفى مراسل “ستين دقيقة” توم شتاينفورت أنه “أمل آخر” لمساعدة الأميرات. مضيفاً: “لم أستطع النوم ليلا..يجب أن أفعل شيئًا”.

ولأول مرة، سيتحدث احد المطلعين على القصر في دبي عن الحياة داخل العائلة المالكة حيث يقول إن حريات النساء مقيدة بشدة وهناك عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين يجرؤون على تحدي أولئك الموجودين في السلطة.