الدبور – مشاهد جديدة يتم تداولها بشكل علني كل يوم من داخل السعودية العظمى في موسم الحج، الذي تحول أيضا لموسم الفجور و تحدي المسلمين في كل العالم بإقامة مثل تلك الحفلات الماجنة بالقرب من بيت الله الحرام وفي موسم توافد الحجاج لأداء أعظم فريضة في الإسلام.

المشاهد التي يتم تداولها بشكل علني على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بلا خجل ولا خوف تقشعر منها الأبدان، خصوصا إنها في مكان خرجت منه رسالة الإسلام، وفي أيام هي من أعظم الأيام عند الله.

فبينما يغادر أكثر من مليون مسلم إلى مكة طلبا للمغفرة و الرحمة من الله، يصل الآلاف من الشباب السعودي ليحضر تلك الحفلات الماجنة، مع رقص و إختلاط غير طبيعي، مع الموسيقى الغربية الصاخبة.

الدبور لسع فيديو جديد لإحدى تلك الحفلات وما يجري فيها..

هكذا استقبلت هيئة الترفيه حجاج بيت الله الحرام !! 👇 اللهم إن هذا منكر لا يرضيك.. ونحن نُشهدك أنه لا يرضينا..pic.twitter.com/9GkbXd4StC — نحو الحرية (@hureyaksa) July 20, 2019

ويذكر أن أحد المسؤولين عن هيئة الترفيه و الفجور السعودية، قال إنه يجب إستغلال ملايين الحجاج في برامح الترفيه، ولذلك تم إقامة الحفلات بالقرب من مكة المكرمة حتى يتم إستغلال وجودهم ضمن ما أسماه “السياحة الدينية”، و بذلك حول ولي عهد السعودية أعظم فريضة في الإسلام إلى سياحة دينية.

فهم قد حضروا لأخذ الصور التذكارية في الأماكن التاريخية فقط لا غير، وكأنهم ذهبوا لزيارة الأهرامات مثلا.