الدبور – وافد مصري وبعد أن مسكه شرطي في الكويت وهو في حالة غير طبيعية وهو يقدو مركبته، فجاوبه بكل صراحة عندما أوقفه، أنا متعاط!

وقد آقتيد الوافد من الجنسية المصرية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية تعاطي وحيازة حبوب الترامادول، وأرفقت في ملف الإحالة 16 حبة من الحبوب المحظورة.

واستنادا الى مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن الأحمدي اشتبه قائدها في طريقة سير مركبة، حيث كانت تتعرج بما يؤكد أن قائدها خارج نطاق التغطية.

وأضاف المصدر: تم الطلب من قائد السيارة المتعرجة التوقف وبعد تجاهل طلب قائد الدورية لبعض الوقت، اضطر الى التوقف، وتبين لرجل الأمن ـ وحسبما كان يعتقد ـ أن الشخص مغيب نتيجة التعاطي.

وعليه تم إخضاع الوافد للتفتيش وعثر بحوزته على 16 حبة نوع ترامادول، وبسؤال الوافد عن أسباب حيازته لهذه الحبوب وإذا ما كان فقط متعاطيا أم يتاجر بها، أكد لقائد الدورية أنه متعاط وليس تاجرا، مرددا على مسامعه «لو السمك يستطيع العيش بدون مية، فهو يستطيع أن يعيش بدون الترامادول»

صريح المحشش…