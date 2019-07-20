الدبور – هل ستقوم قناة الجزيرة بالإستغناء عن الإعلامي المميز محمد كريشان بعد كل تلك السنوات، بسبب توجيه سؤال عن دفع قطر المليارات لأمريكا لتحافظ على تحالفها معها لضيفه القطري؟

فقد قام الإعلامي محمد كريشان بسؤال ضيفه في قطر وعبر قناة الجزيرة الممولة من قطر، وتبث من قطر، وتابعة لقطر، عن دفع دول الخليج بما فيهم دولة قطر الاموال الهائلة لترامب لكسب التحالف مع أمريكا.

حيث قال كريشان كل دول الخليج حتى يستمر تحالفها مع الولايات المتحدة يجب عليها أن تدفع بما فيهم قطر.

وأضاف لقد شاهدنا المليارات التي دفعتها قطر مؤخرا لترامب مقابل إستمرار التحالف، وهذه قاعدة أرساها ترامب بشكل واضح، الكل عليه أن يدفع.

ليرد عليه ضيفه القطري، لا اعتقد أن هذه القاعدة بدأت مع ترامب، بل هي سياسة أمريكية قديمة مع دول المنطقة، كل ما قام به ترامب هو الأسلوب حيث كان أكثر بجاحة مع هذه الإدارة.

فهل سيقوم أمير قطر بطرد كريشان من منصبه؟ ومن ثم إعتقاله بسجون لا يعلم عنها أحد بدون محاكمة؟ او نفيه أو تقطيعه بإحدى قنصليات قطر في العالم؟

أو على أقل تقدير هل تستطيع قناة العربية طرح مثل هذا السؤال أو قناة دحلان في الإمارات سكاي نيوز؟

https://twitter.com/AJArabic/status/1152543926273957889?s=20