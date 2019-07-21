الدبور – الفنانة الكويتية المثيرة للجدل شمس الكويتية نشرت فيديو جديد لها على وسائل التواصل الإجتماعي، وهذه المرة وكعادتها في إثارة جمهورها بكل حركة تقوم بها، نشرته من صالون حلاقة مع صديق قديم لها.

و أعلنت شمس في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع في عدة مواقع، أنها تريد حلق شعرها على الصفر مستعينة بشهادة المزين الذي ظهر وهو يحمل شفرة الحلاقة.

وقالت إنه صديقها منذ سنوات طويلة ووعدت الجميع بعرض النتيجة بعد انتهائه من عمله.

فهل تفعلها شمس؟ لأنها حتى اليوم لم تظهر بدون شعر، والفيديو تم نشره يوم الخميس الماضي.