الدبور – قال ضابط إماراتي يعمل في جهاز المخابرات إنه إطلع على تقرير أمني عن مدى تأثير برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة عن مملكة البحرين العظمى، وكان بعنوان اللاعبون بالنار.

وأضاف إن التقرير بين مدى ضعف الدولة، و أي تقرير جديد سيكون بمثابة كارثة حقيقية.

وقال الضابط الإماراتي الذي يعمل في جهاز أمني حساس في الإمارات ويغرد تحت اسم بدون ظل في تغريدة له على صفحته على موقع تويتر ما نصه:

“اطلعت على تقرير يتحدث عن تأثير حلقة #ماخفي_اعظم على النظام في مملكة البحرين مخلص التقرير ، يقول ان الحلقه بينت مدى ضعف الدولة ، واذا قامت قناة الجزيرة بعرض حلقات اخرى عن الحكومة البحرينيه فأن من شأن هذا الامر ان يرتد بشكل سلبي علينا.”

اطلعت على تقرير يتحدث عن تأثير حلقة #ماخفي_اعظم على النظام في مملكة البحرين

مخلص التقرير ، يقول ان الحلقه بينت مدى ضعف الدولة ، واذا قامت قناة الجزيرة بعرض

حلقات اخرى عن الحكومة البحرينيه فأن من

شأن هذا الامر ان يرتد بشكل سلبي علينا. — بدون ظل (@without__shadow) July 21, 2019

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يذكر أن برنامج اللاعبون بالنار الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال قد أثار ضجة كبيرة لما بثه من حقائق تنشر لاول مرة فضحت النظام البحريني وتعاونه مع تنظيمات إرهابية لقمع شعبه، الامر الذي جعل البحرين تصدر بيانا وتستنفر إعلامها ضد قطر.

وحاولت نفي الحقائق ولكنها فشلت.