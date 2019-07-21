الدبور – إدعت ناشطة كويتية، مع ان الكثير من النشطاء في الكويت قالوا إنها ليست من هناك وإنه حساب فتنة ولا يمت للكويت بصلة، و متخصصة بمهاجمة سلطنة عمان و قطر، إدعت أن صلالة تابعة للدولة اليمنية وتم الإستيلاء عليها بالقوة و الإحتلال العماني.

وقالت الناشطة الكويتية كما تدعي التي تدعى أمل بنت جاسم، أن السلطان قابوس كان قد إحتل صلالة من اليمن قبل زمن، وهي بالأصل مدينة تابعة لدولة اليمن.

واعتادت بنت جاسم على مهاجمة سلطنة عمان و قطر في كل تغريداتها، وتدافع بكل قوة عن الإمارات و السعودية و الحرب في اليمن وقتل الأطفال، فلك أن تعلم من هي.

وقالت المتخصصة بشتم السلطنة وتوجيه الإتهامات لها في كل مناسبة، في تغريدة أثارت غضب النشطاء في عمان، ما نصه:

“هل تعلم يا عزيزي ان #صلالة هي اساساً كانت محافظة يمنية لو رجعنا للتاريخ انها تم احتلالها عن طريق #قابوس ومحافظة المهرة لن تكون تحت سيطرة عُمان وحلم ابليس بالجنة”

لتتلقى كمية من الردود من النشطاء في الكويت و في السلطنة على هذا الإتهام الذي ينم عن جهل كبير.

وقال الناشط الكويتي الدكتور حمد العتيبي ردا على هذا الحساب: “نعتذر للشعب العماني من مابدر من هذه الحشرة .. فهذه ليست كويتيه ولا تمثل الشعب الكويتي وأنما تمثل نفسها فهيه من عبده دينار..”

نعتذر للشعب العماني من مابدر من

هذه الحشرة ..

فهذه ليست كويتيه ولا تمثل الشعب الكويتي وأنما تمثل نفسها فهيه من عبده دينار.. pic.twitter.com/mMR9ILT9LH — د. حمد العتيبي 🇰🇼 (@ALBAShQo) July 20, 2019

بينما رد يمني فألجمها وقال ما نصه: “صلاله عمانيه ونحن اليمنيون نكن للاشقاء العمانيين كل المحبه فهم جيران خير وسلام ومحبه”

بينما قال ناشط آخر ما نصه: “أنا لي في صلالة عُمان اسبوع وباقي لي أسبوع فعلاً صلالة درة الخليج وأنا سميتها بونشاك العرب لشبهها ببونشاك أندونيسيا جوّاً ومناخاً وطبيعة خلابة حتى الفواكه نفسها ، أما بالنسبة لصاحبة التغريدة أنصحك باستعمال اللبان الحوجري موجود في صلالة من فوائده أنه مقوي للذاكرة ينفع لك والسلام.”

ولم يوافقها بالرأي أي شخص حتى أهل اليمن.

ونشرت أيضا الكويتية تغريدة ثانية تهاجم فيها سلطنة عمان وقالت فيها:

“مضيق هرمز يقع على دولتين اقليميتين عُمان و #ايران مع هذا نرى ان #سلطنة_عمان لا علاقة لها في المضيق ومشاكل المضيق هرمز هل عمان سلمت المضيق لشقيقتها #ايران وتطعن التحالف بالغدر ؟”

وأيضا إنهال عليها الكثير من التعليقات الساخرة من تغريداتها، وقال ناشط لها ساخرا: لا ماجرينه مفروش، مضيقنا وحرين فيه نسلمه نبيعه بكيفنا