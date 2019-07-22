الدبور – وجهت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم رسالة تهنئة الى شعب سلطنة عمان بمناسبة يوم النهضة المبارك.

وتحتفل سلطنة عمان من كل عام بيوم النهضة في ٢٣ يوليو وهو اليوم الذي تسلم السلطان قابوس فيه الحكم في السلطنة، عام ١٩٧٠ ووعد بالنهضة للسلطنة وشعب السلطنة.

وقالت الهاشم في تغريدة أرفقت معها صورة لها وهي تصور نفسها بطريقة “السلفي” مع لوحة للسطان قابوس، قالت ما نصه:

“كل عام وعمان الحبيبة بأمن وأمان ورخاء واستقرار.. وكل عام وجلالة السلطان قابوس بخير وصحة وعافية.. تحية بحجم السماء لأهلنا الشعب العماني الأصيل.. دمتم وطناً وسلطاناً وشعباً.”