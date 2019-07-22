الدبور – يستمر حمد المزروعي بحملته الموجهه ضد سلطنة عمان، ببث فيديو جديد يقول إنه من صلالة العمانية، ليحذر مجددا من السفر إليها لأي سبب في تغريدة نشرها اليوم، من ضمن سلسلة تغريدات متواصلة ضد السلطنة.

حمد المزروعي الذي لا يقدح من رأسه ويتبع سياسة ولي عهد أبو ظبي، وأثتبت عدة تقارير أن بن زايد يغرد من حسابه أيضا، نشر اليوم فيديو مستفزا أهل السلطنة ويدعو لعدم زيارة صلالة هذا العام.

ويشجع طبعا على السياحة في السعودية، ولأنه يعلم عشق اهل الخليج لصلالة وطبيعتها الخلابة، بدا يمهاجمتها بالذات دون عن مدن السلطنة، حيث ختم تغريدته بوسم أبها غير.

وقال في تغريدته التي تشبه أخلاقه ما نصه كما لسع الدبور:

“قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض …”

و أرفق فيديو لشباب أصابهم الباعوض بقرصات كبيرة وادعى إنه من صلالة.

قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض …#ابها_غير pic.twitter.com/rqrrDXytsx — حمد المزروعي (@uae_3G) July 22, 2019

لتنهال عليه الردود بشكل كبير خلال دقائق من نشر الفيديو، وقال له ناشط ما نصه: “المشكله انه اكثر زوار صلاله اماراتيييين لدرجه ماتحصل مكان ولا جبل ولا شارع ولا اسواق ولا ملاهي ولا مقاهي بدون اماراتي والاغرب ان صاحب التغريده اماراتي مع الاسف شفاك الله يالمعتوهه ونعم بلامارات وشعبها اللي انت ماتمثلهم يا عاهه شكلك محظور من دخول صلاله هههههههههههههه”

وايضا حصل على تعليق من نشاط كويتي ألجمه و أخرسه، حيث قال ما نصه:

“تحذر الناس وتخوفهم من السياحة بصلالة عشان بعوضة قرصت واحد بس ماتبي الناس تخاف من السياحة بديرة يمكن يصيبهم فيها الايدز

وبعدين شنو اللي يثبت انه بصلالة وان اللي حايشه بسبب بعوضة. عمرنا ماسمعنا عن حالة نفسها وحتى لوصارت تبي الناس كلها ماتزور صلالة. نظف قلبك شوي من الحقد وخمد”