الدبور – طفلة وبكل براءة و في إحدى المدارس التي زارتها الشيخة موزا والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، وجهت اليها سؤالا محرجا لم تكن تتوقعه من طفلة، ولكنها براءة الطفولة.

وكانت الشيخة موزا في جولة في مدرسة في ماليزيا من ضمن البرامج الكثيرة و المتعددة التي تدعمها دولة قطر وتشرف عليها الشيخة موزا بنفسها في مجال التعليم في كل دول العالم تقريبا.

وجلست مع الأطفال في المدرسة و أجابت على كل تساؤلات الأطفال العفوية ومنها من أين أتيت وكم إستغرقت مدة الرحلة.

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لتسألها طفلة كيف أصبحت أميرة؟

وهنا ضحكت الشيخة موزا وصمتت، ومن ثم جاوبت و قالت لأني تزوجت من أمير فأصبحت أميرة، ومن المعروف أن عالم الطفولة خصوصا ما يخص الفتيات مليء بقصص الأميرات، وتعتبر حلم لهن مقابلة أميرة أو أن تصبح الطفلة أميرة.

الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي نشر الفيديو على صفحته وعلق عليه ما نصه:

“الشيخة #موزا في حوار شيق وعفوي مع أطفال مدرسة في #ماليزيا .. ماذا قالت عندما سألها الأطفال : كيف أصبحت أميرة ..؟”