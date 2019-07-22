الدبور – أصدر السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان، مرسوم جديد بمناشبة الذي تحتفل به كل عام في ٢٣ من شهر يوليو الجاري.

فقد أصدر السلطان قابوس عفوا عن السجناء بمختلف القضايا وبلغ عددهم ٢٧٢.

و من بين من تم الإفراج عنهم و المحكومين بقضايا مختلفة ٨٨ سجينا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

وقد نشرت شرطة عمان السلطانية الخبر على صفحتها على موقع تويتر.

ويحتفل العمانيون بيوم النهضة كل عام في ٢٣ من شهر يوليو، إحتفالا بجلوس السلطان قابوس بن سعيد على العرش الذي بدأ عام ١٩٧٠.

ويعتبر يوم النهضة في عطلة رسمية، وهو من أحب الأيام على أبناء السلطنة كما يبدو من التغريدات على موقع تويتر.