الدبور – أصدر السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان، مرسوم جديد بمناشبة يوم النهضة الذي تحتفل به السلطنة كل عام في ٢٣ من شهر يوليو الجاري.

فقد أصدر السلطان قابوس عفوا عن السجناء بمختلف القضايا وبلغ عددهم ٢٧٢.

و من بين من تم الإفراج عنهم و المحكومين بقضايا مختلفة ٨٨ سجينا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

وقد نشرت شرطة عمان السلطانية الخبر على صفحتها على موقع تويتر.

بمناسبة يوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد 2019م، جلالة السلطان المعظم يصدر عفواً سامياً خاصاً عن عدد من نزلاء السجن…#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/WNmvcGjGRe — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 22, 2019

ويحتفل العمانيون بيوم النهضة كل عام في ٢٣ من شهر يوليو، إحتفالا بجلوس السلطان قابوس بن سعيد على العرش الذي بدأ عام ١٩٧٠.

ويعتبر يوم النهضة في سلطنة عمان عطلة رسمية، وهو من أحب الأيام على أبناء السلطنة كما يبدو من التغريدات على موقع تويتر.