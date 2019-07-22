الدبور – توفيت الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 33 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشغلت الإعلامية ”بورشيد“ الأوساط الفنية الخليجية قبل نحو 3 أشهر، بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع في الخارج.

#صابرين_بورشيد لاحول ولا قوة الا بالله ، انا لله وانا اليه راجعون

صدمه الخبر ، كانت محترمه جداً الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها. — ياسمين. (@Yasmeen_alanzi) July 22, 2019

بدأت الإعلامية ”بورشيد“- وهي بحرينية الأب سعودية الأم – انطلاقتها سريعا في المجال الإعلامي، لتثبت نفسها لاحقًا أيضًا في الوسط الفني.

ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

وبدأت صابرين بورشيد في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج ”صيف البحرين 2009″، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحًا فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية ”مصباح زين“، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل ”عشاق رغم الطلاق“ الذي يعرض حاليًا عبر قناة MBC.

كما شاركت صابرين أيضًا في البرنامج الكويتي المعروف ”ع السيف“، رفقة عدد آخر من الإعلاميين.

واتخذت الإعلامية الراحلة قرارا بالاستقرار في الكويت العام الماضي بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، واعترفت بأنها تنتظر أن يسند لها دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

وتعد الفنانة شيلاء سبت من أقرب صديقات ”بورشيد“، حيث سبق أن صرحت صابرين أنها هي من دعمتها لتدخل مجال التمثيل.