الدبور – توقعت وكالة “فيتش”، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.8% في 2019، بسبب التزام البلاد باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية مارس/ آذار 2020.

ويضم التحالف (أوبك+) الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4% في 2018، وفقا للتقديرات الرسمية، مقابل انكماش قدره 0.9% في 2017.

وأشارت “فيتش”، إلى وجود إمكانات كبيرة لدى السلطنة لتحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات حكومية من مشاريع الطاقة الجديدة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وميزان المدفوعات.

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وتوقعت وكالة “فيتش”، أن يسجل عجز الموازنة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بسبب اعتدال أسعار النفط الذي يؤدي إلى تآكل تأثير خفض الإنفاق العالم وأرباح الإيرادات غير النفطية.

وأبقت “فيتش”، على التصنيف الائتماني للسلطنة عند (BB+)، وهي درجة “غير استثمارية”، ونظرة مستقبلية “مستقرة”.