الدبور – قال الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، الذي يسبب وجعا مزمنا لدول حلف الشر بما يطرحه من حقائق وتغريدات مميزة تضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم، وتم تخصيص جيش من الذباب الإلكتروني فقط لمواجهته.

فما يكتب الحرمي تغريدة حتى خلال دقائق يتم الهجوم عليه بشكل كبير، فأصبح يواجه وحده جيشا مدججا بالشتائم.

وطرح الحرمي في تغريدة جديدة قضية دخول القوات الامريكية إلى السعودية في موسم الحج، من نفس المنفذ الذي أغلق بوجه الحجاج و المعتمرين من قطر، سواء المواطنين أو المقيمين.

وبذلك أصبح دخول القوات الأمريكية لحماية عرش بن سلمان أهم بكثير من دخول الحجاج التي أغلقت كل المنافذ بوجوههم للعام الثالث على التوالي.

وقال الإعلامي جابر الحرمي في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“#السعودية التي أغلقت منفذ #سلوى البري مع #قطر أمام الحجاج والمعتمرين من القطريين وإخوانهم العرب .. فتحت المنفذ لمرور القوات الأميركية التي استقدمتها لحماية النظام مع قاعدة العديد التي تتواجد بها قوات أميركية في #قطر .. القوات الأميركية أهم عند #السعودية من حجاج بيت الله الحرام..!”

#السعودية التي أغلقت منفذ #سلوى البري مع #قطر أمام الحجاج والمعتمرين من القطريين وإخوانهم العرب .. فتحت المنفذ لمرور القوات الأميركية التي استقدمتها لحماية النظام مع قاعدة العديد التي تتواجد بها قوات أميركية في #قطر ..

القوات الأميركية أهم عند #السعودية من حجاج بيت الله الحرام..! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 23, 2019

لتنهال عليه الردود من قبل الذباب الإلكتروني الخاص به خلال دقائق من نشر التغريدة، ومازالت الردود حتى كتابة هذا الخبر.

وتحجج البعض بما يروجه الإعلام السعودي من ان الحكومة السعودية سمحت لهم بالحج ولكن قطر هي من ترفض، مع أن قطر لا تمنع أي مواطن من السفر الى أي بلد يختارها، ولكنها تحذر فقط، حالها كحال أي دولة عندما تحذر رعاياها من السفر لأي دولة لأي سبب كان.

السعودية التي أعلنت إنها سمحت للحجاج من قطر الحج وتفضلت عليهم أن سمحت لهم بحج بيت الله الذي تملكه، أغلقت المنافذ، ويجب على الحاج السفر الى أي دولة مجاورة لكي يستطيع الدخول للحج.

منعت بعثة الحج الرسمية من قطر، بينما سمحت لإيران عدوتهم بل وزادت عدد الحجاج، ويغارد معهم جيش إيراني لحمايتهم من أي مشاكل، بينما قطر ممنوع على أي وفد من الحكومة الذهاب لمراعاة حجاجها كما أي بلد في العالم، حتى بعثة من وزراة الصحة ممنوعة.

بمعنى الحاج القطري سيذهب على مسؤوليته الخاصة، لا تعلم عنه الحكومة القطرية لأنه سجل بشكل مباشر مع الحكومة السعودية، وإن إختفى في الحج فلا يعلم عنه أحد أي شيئ، بل فلا يبحث عنه أحد.

وقبل عامين تعرض حجاج قطريين للمضايقة و الإعتقال في جدة، وكل هذا ويتم ترويج أن السعودية سمحت للقطريين الحج ولكن قطر منعت، وكان ليس لها الحق في حماية مواطنيها من منشار سموه.

السعودية فعلا سمحت للقطرين الحج، كما سمحت للصحفي جمال خاشقجي بمراجعة القنصلية السعودية للحصول على الأوراق التي يريدها.