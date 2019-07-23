الدبور – حمد المزروعي الذي يعتبر واجه الإمارات في عهد ولي عهد أبو ظبي بن زايد، والذي إشتهر بقذارته على موقع تويتر، ورغم قذارة ما ينشر إلا إنه حتى اليوم لم يحاسبه أحد ولم يطلب أحد محاسبته بشكل رسمي.

وحتى تويتر لم يقم بإلغاء أي من تغريداته رغما من تجاوزه لكل معايير تويتر، التي قامت بتوقيف حسابات الكثير من الشخصيات لإعتبارات أقل بكثير مما يكتبه المزروعي.

و أيضا يعرف بأن بن زايد نفسه يغرد من حساب المزروعي لأنه من المقربين له ويعتبر مستشاره وصديقه المقرب، وتويتر لها مكتب إقليمي في دبي أيضا.

ولكن ما الذي جعل المزروعي ولأول مرة يعتذر علنا عن تغريدة نشرها وقام بحذفها بعد يوم فقط من نشرها؟

التغريدة التي إعتذر عنها تخص ما قاله عن منتخب الجزائر، حيث قال وقتها إنه نادم على تشجيع منتخب الجزائر و إنه سيجع أي منتخب يلعب ضد الجزائر حتى لو كان إسرائيل، ولأن الشعب الجائري نشط جدا على مواقع التواصل الإجتماعي، حصل المزروعي على كم كبير من التعليقات و الشتائم ، ولم يقتصر الأمر هنا، بل وصل إلى التبليغات بأعداد هائلة.

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وحسب ما جاء في مواقع التواصل الإجتماعي، قام مجموعة من الشباب الجزائري بتقديم شكاوي كثيرة لموقع تويتر وشكاوي رسمية ضده لشرطة دبي و شرطة أبوظبي، الأمر الذي جعل بن زايد يأمره بالإعتذار و إغلاق هذا الملف وإلغاء التغريدة لأول مرة، وإذا صحت الأنباء أن بن زايد هو من كتبها فهو من قام بحذف التغريدة.

لأنه لو بدأت سلسلة تحقيقات من قبل تويتر سيصل الامر الى بن زايد نفسه، لذلك قام بحذف التغريدة و تقديم الإعتذار لأول مرة.

وهناك أقوال حسب مواقع التواصل الإجتماعي أن مجموعة من الهاكرز من الجزائر هددوا الإمارات بضربات موجعة، كما فعلوا من قبل مع الكيان المحتل، وبهذا وقع المزروعي دون أن يعلم مع شعب لا يرحم من يظلمه، ولا يسكت عن حقه، والأهم أن أعدادهم بالملايين، فإن قاموا بحملة ضد المزروعي لأغلقوا حسابه فورا.

وكتب القذر المزروعي الذي يمثل الإمارات أن إتصالات كثيرة وصلته من إخوانه في الجزائر وكأن هاتفه معروف للجميع وكأن الشعب الجزائري يقبل بمصادقة شخصية صهيونية مثله.

حيث قال في تغريدة الخوف و الرعب ما نصه:

“بسبب تغريده سابقه لي عن جماهير الجزائر وتعليقي على فديو المطار تلقيت الكثير من الاتصالات من اخواني في الجزائر والكل كان عاتب علي اتقدم باعتذاري لـ الجزائر وشعب الجزائر عن ما بدر مني في التغريدة السابقه …”

إتصال من إخوانك أو تعليقات لاذعة حارقة من الشعب الجزائري الحر!عندما تنوي التطاول على دولة و على شعب مرة أخرى,إختر واحدة يكون شعبها يطبل للكيان الصهيوني كما تفعل أنت لأن العالم العربي ممتلئ بهم,و مرة أخرى إقرأ البسملة قبل أن تكتب كلمة"الجزائر",لأن تحت ترابها شهداء تزعجهم الشياطين! — Bekhouche Manel | منال بخوش 🇩🇿 (@bekhouche_manel) July 23, 2019