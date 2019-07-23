الدبور – لأنه نظر إلى إمرأة أخرى غيرها دبت الغيرة القاتلة في قلبها وعقلها ولسانها، فخرجت كل قاذورات الدنيا من فمها على رجلها، وهم على متن الطائرة وفي الجو على ما يبدو، حتى أن قذارة لسانها لم تتجاوز قذارة المرزوعي مستشار بن زايد.

فقد أصيب ركاب طائرة بالصدمة بعد أن أقدمت سيدة غاضبة على تحطيم كمبيوتر محمول ”لابتوب“ فوق رأس صديقها بعد أن اتهمته ”بالنظر إلى سيدة أخرى“.

ويُظهِر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع مشاجرة، إذ تصرخ السيدة في وجه صديقها بضع مرات. وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبلغت المشاجرة ذروتها عندما طاردت المرأة الغاضبة صديقها في ممر الطائرة، التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية والتي كانت ستغادر من ميامي إلى لوس أنجلوس، بجهاز كمبيوتر محمول وحطمته فوق رأسه.

واشتعل غضب السيدة بعد أن اتهمت صديقها بالنظر إلى نساء أخريات، وقالت له ”هل تريد أن تنظر إلى نساء أخريات؟“.

وحينما بدأت المشاجرة في التفاقم، تدخل أحد أفراد طاقم الطائرة لمحاولة تهدئة الوضع، مشيرًا إلى وجود طفل صغير بالقرب من السيدة.

وطلب طاقم الرحلة من صديقها الانتقال إلى مقدمة الطائرة للابتعاد عنها، ولكن السيدة لم تسمح له بالابتعاد وأسرعت وراءه في الممر محطمة فوق رأسه جهاز الكمبيوتر ”لابتوب“ واستمرت في دفعه وصفعه.

وتم مشاركة الفيديو حوالي 30 ألف مرة منذ نشره بالأمس، وذكرت تقارير أن السيدة ألقي القبض عليها فيما بعد.

شاهد الفيديو ونعتذر عن كل الكلمات القذرة التي في الفيديو ولكنا لا تقل قذارة عن قراءة تغريدات حمد المزروعي: