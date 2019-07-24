الدبور – حزن الوسط الفني بوفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى فجر الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان آخر ظهور للفيشاوي قبل نحو 22 يومًا من الآن إذ ظهر في عزاء زميله الراحل عزت أبو عوف يوم الـ2 من يوليو الجاري، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وظهر الفيشاوي بلون شاحب وبدت عليه علامات المرض وتحدث بصعوبة مع الإعلام عن حياة الراحل عزت أبو عوف.

وصرح الفنان الراحل وقتها قائلًا إن ”وفاة عزت أبو عوف كانت صدمة للجميع فهو إنسان وفنان من الطراز الرفيع“.

وكانت هذه آخر كلماته للإعلام و آخرظهور علني أيضا، ودخل قبل أسبوع غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وتغلب الشرطان عليه، وهو الذي قال لن يتغلب السرطان علي عندما صارح جمهوره بمرضه قبل عام.

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي، طليقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن معاناتها من خيانة فاروق الفيشاوي قبل طلاقهما، وروت تفاصيل عن تلك العلاقة وكيفية مراعاتها لزوجها رغم كل ذلك حفاظًا على الرباط العائلي.

وجاء حديث سمية الألفي، في مقابلة تلفزيونية لها وبعد طلاقها من الفيشاوي بأكثر من عشرين عامًا بمثابة صدمة لجمهورها، حيث أكدت أنها سامحته على خيانته لها وأنها قامت بتغليب عاطفتها.

وأوضحت الألفي، أن الطلاق كان الحل الأنسب، بعد أن اعترف لها فاروق الفيشاوي مرارًا بأنه ضعيف أمام الجنس الآخر.

ولفتت إلى أنّ الفيشاوي لا يطيق القيود ويحب أن يحلّق في بساتين الدنيا، مشددًة على أنها استحملته لنحو 16 عامًا، وأشارت إلى أن الحب كان سببًا في تحملها له، مؤكدًة أنها لم ترد أن تكشف خيانته لها وجهًا لوجه، بل كانت تأتي المعلومات إليها من صديقاتها.