الدبور – الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، أصيبت بنزيف داخلي حاد، وتوقف قلبها خلال إجرائها عملية، الخميس، بمستشفى طيبة الخاصة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم إنعاش قلب “فجر” ونقلها إلى مستشفى “مبارك الكبير”، ولكن وضعها الصحي لا يزال غير مستقر.

فجر السعيد التي تشفت وسخرت وضحكت من موت الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأثارت ضجة وقتها كيف تتشفى بالموت، صارع النشطاء بالتشفي بها و إعادة نشر الفيديو الذي سخرت به من موت مرسي واعتبره عقاب رباني لها.

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وتداول عدد من الإعلاميين والنشطاء الكويتيين والعرب مجموعة من التغريدات، التي يطالبون فيها بالدعاء إلى فجر السعيد، من دون توضيح طبيعة الحالة الصحية للإعلامية الكويتية.

وفي نفس الوقت هاجمها الكثير واعتبروه بعض من عقابها لما قامت به خلال مسيرتها الإعلامية.

وقال ناشط ما نصه: “هذا الفديو يوم وفاة مرسي

ويجي واحد يقول لاشماته..

اللهم رب الناس لاترفع الباس عنها”

#فجر_السعيد

هذا الفديو يوم وفاة مرسي

ويجي واحد يقول لاشماته..

اللهم رب الناس لاترفع الباس عنها pic.twitter.com/FQy0xvaAAs — بحـر الحرـبي (@albahr50) July 25, 2019

بتوقع يتم دفنها باسرائيل تكريما لها

اللهم لا شماته كما فعلت هي وشمتت بشهادة مرسي #فجر_السعيد pic.twitter.com/ei13oZCH5Z — mustafa sayed ahmed (@mustafasaeyd) July 25, 2019

وأيضا ذكر الكثير من النشطاء مواقف “السعيد” التطبيعية وهجومها على الفلسطينيين وسبهم، ومولاتها للاحتلال الإسرائيلي معتبرين ما حدث لها عقاب من الله، بحسب وصفهم.

🇦🇪🇸🇦☝️😏

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يمهل ولا يهمل

عقاب رباني للمتصهينة المتشمته بالأموات #فجر_السعيد بعد تعرضها لنزيف حاد إثر خطأ جراحي .

ويجي احد ويقول اللهم لا شماته ؟!

فاللهم لا ترفع البأس عنها وأذقها أشد العذاب #بوق_الفتنة pic.twitter.com/A5P26hNi23 — كعبة المضيوم (@k_almadum1950) July 25, 2019

يذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد مثيرة للجدل دوما ودخلت في عدة معارك شخصية مع إعلاميين وفنانين أيضا، بالإضافة إلى مساندتها للطغاة في كل العالم بما فيهم دولة الإحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك إعترض بعض النشطاء وقالوا لا يجوز الشماتة بمرضها وإن فعلت هي نفس الأمر، ولا تكونوا مثلها إن لم يعجبكم ما قامت به.

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