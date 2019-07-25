الدبور – الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل ، أصيبت بنزيف داخلي حاد، وتوقف قلبها خلال إجرائها عملية، الخميس، بمستشفى طيبة الخاصة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم إنعاش قلب “فجر” ونقلها إلى مستشفى “مبارك الكبير”، ولكن وضعها الصحي لا يزال غير مستقر.

فجر السعيد التي تشفت وسخرت وضحكت من موت الرئيس المصري الراحل ، وأثارت ضجة وقتها كيف تتشفى بالموت، صارع النشطاء بالتشفي بها و إعادة نشر الفيديو الذي سخرت به من موت مرسي واعتبره عقاب رباني لها.

إقرأ أيضا:  الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس : فجر السعيد فجرت

إقرأ أيضا: فجر السعيد الكويتية تتوعد أصالة البحرينية بوصلة ردح بعد رمضان.. اللهم إني صائمة..

وتداول عدد من الإعلاميين والنشطاء الكويتيين والعرب مجموعة من التغريدات، التي يطالبون فيها بالدعاء إلى فجر السعيد، من دون توضيح طبيعة الحالة الصحية للإعلامية الكويتية.

وفي نفس الوقت هاجمها الكثير واعتبروه بعض من عقابها لما قامت به خلال مسيرتها الإعلامية.

وقال ناشط ما نصه: “هذا الفديو يوم وفاة مرسي
ويجي واحد يقول لاشماته..
اللهم رب الناس لاترفع الباس عنها”

وأيضا ذكر الكثير من النشطاء مواقف “السعيد” التطبيعية وهجومها على الفلسطينيين وسبهم، ومولاتها للاحتلال الإسرائيلي معتبرين ما حدث لها عقاب من الله، بحسب وصفهم.

يذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد مثيرة للجدل دوما ودخلت في عدة معارك شخصية مع إعلاميين وفنانين أيضا، بالإضافة إلى مساندتها للطغاة في كل العالم بما فيهم دولة الإحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك إعترض بعض النشطاء وقالوا لا يجوز الشماتة بمرضها وإن فعلت هي نفس الأمر، ولا تكونوا مثلها إن لم يعجبكم ما قامت به.

إقرأ أيضا: شاهد ماذا قدم شيطان العرب بن زايد للإعلامية الكويتية حليمة بولند و فجر السعيد؟