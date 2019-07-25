الدبور – السعودية تلقت ضربة حوثية جديدة موجعة، حيث أفادت أنباء اليوم الخميس عن مقتل 8 جنود سعوديين خلال اشتباكات مع مليشيات جماعة الحوثي على الحدود الجنوبية مع اليمن.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة الجزيرة عن وسائل إعلام سعودية دون تحديد توقيتا للواقعة.

وفى وقت سابق، نفي العقيد”تركي المالكي” المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية فى اليمن الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام جماعة الحوثي، حول استهداف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.

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وقال المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي من محافظة صنعاء.

وكان العميد “يحيى سريع” المتحدث باسم القوات الحوثية، قد أعلن عن استهداف مرابض مقاتلات حربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎