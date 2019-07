الدبور – تداول ناشطون وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، اعتبروا أنها تظهر جانبا آخر مما وصفوه بجبروت قوات النظام السوري.

وأظهرت الصورة المتداولة أحد جنود “بشار الأسد”، وهو يستمتع بتصوير مشهد انفجار برميل ملغوم ألقته طائرة سورية، كان هو على متنها، على مدينة خان شيخون، التابعة لمحافظة إدلب، شمالي البلاد.

وتسابق ناشطون في تحقير جندي النظام السوري، وشارك بعضهم صورا للآثار التدميرية التي خلفتها البراميل المتفجرة على المناطق السكنية، وتسببها في مقتل الآلاف بصورة بشعة.

It’s not a civil war

It’s #Assad’s war against innocent people.

This picture was published by regime’s military showing an Assad fighter enjoying the view of the barrel bomb explosion on top of #KhanShaykhun city in #Idlib. #Rise4Idlib #NotATarget #Eye… pic.twitter.com/MDdZbWhYJh

— Sarmad al-Jilane (@Sarmad_AlJilane) July 24, 2019