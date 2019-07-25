الدبور – هل سيتوقف المغرد الإماراتي القذر حمد المزروعي من بث قذاراته عبر موقع تويتر، بعد الحملة التي شنت في الإمارات و سلطنة عمان لإخراسه تحت وسم هاشتاق آخرسوا حمد المزروعي؟

الأنباء المسربة من هناك تفيد إنه لا أحد له القدرة على توقيفه إلا بن زايد نفسه، فمن أطلقه و استخدم حسابه هو ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد نفسه.

وقد دشن إماراتيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا حمل عنوان “#اخرسوا_حمد_المزروعي”، طالبوا فيه حكومتهم بضرورة التدخل لإيقاف هذا المغرد البذيء الذي شوه صورة الشعب الإماراتي ببذاءته وخوضه في أعراض مخالفيه بقذارة منقطعة النظير.

وقال ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي، و الذي يغرد تحت اسم بدون ظل، أن بن زايد هو من يغرد أحيانا تحت اسم حمد المزروعي، وهو صديق مقرب جدا منه، ووجد بن زايد في المزروعي القذارة التي يحتاجها في محاربة خصومه، وبعيدا عن التصريحات الرسمية الدبلوماسية على صفحته الخاصة.

و أضاف بدون ظل أن بن زايد قال في إحدى جلساته الخاصة: “جميعنا بحاجة لمثل المزروعي في معاركنا، لأن الحروب بحاجة للقذارة أحيانا”.

ودونت مئات التغريدات تحت الوسم الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الإمارات وفي سلطنة عمان، وانصبت تعليقات الإماراتيين على ضرورة تدخل الحكومة لوقف حمد المزروعي الذي شوه صورة الإمارات والإماراتيين، مؤكدين أن حسابه مثير للفتنة والمساس بالأعراض.

#اخرسوا_حمد_المزروعي

الحثالة ليس لهم مكانة بين الشرفاء اهل عمان pic.twitter.com/Yv4Ei84bw6 — دنيا الوله‏… (@wdadrohi) July 25, 2019

وبات النشطاء في تويتر يعلمون أن من يحرك المزروعي هو بن زايد، وان بن زايد هو المزروعي والمزورعي هو بن زايد لا فرق بينهما.

#حمد_المزروعي تلميذ إبن زايد النجيب

فلن يكون أقل من سيده خسة و حقارة و نذالة و قذارة#أخرسوا_حمد_المزروعي pic.twitter.com/utQtLwNZ4B — ناصر بن فاضل (@NaBinfadl2) July 25, 2019

كيف سيتم إخراسه وهو ينال حضوة عند قادته، وربما يحصل على اوامر مباشرة منهم #اخرسوا_حمد_المزروعي pic.twitter.com/TRO6IABaoG — نور اليافعي (@noorisalalah) July 25, 2019

فكيف سيخرس المزروعي وهو من صنع ولي عهد أبو ظبي بن زايد شيطان العرب نفسه؟ ولماذا يخرس بالأساس إن كان أثار كل هذه الضجة؟ ومن يملك قوة في الإمارات أكبر من قوة بن زايد ليخرسه؟

حتى موقع تويتر لم يستطع إيقاف حسابه رغم كل التبليغات ضده، ولو كتب أي مغرد ربع ما كتب لأغلق حسابه فورا.

فهل بعد كل هذا سيوقف بن زايد تغريداته تحت المزروعي بعد إنكشاف أمره؟