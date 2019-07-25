الدبور – ناشط إماراتي من الذباب الإلكتروني يغرد باسم فتاة من الكويت، حسب ما أفاد بعض النشطاء على موقع تويتر، حيث لا يعلم لها أصل ولا اسم، مجرد أمل بنت جاسم، لم يتعرف عليها أي ناشط من أهل الكويت، وعلق ناشط معروف في الكويت يحذر أن الحساب من خارج الكويت.

حيث دأب هذا الحساب على مهاجمة سلطنة عمان في الفترة الأخيرة، مع الحملة التي تقوم بها الإمارات ضد السلطنة ويقودها حمد المزروعي.

أمل بن جاسم كتبت أو كتب تغريدة جديدة عن السلطنة محذرا من غدر أهل عمان، ومرفقا صورة تعتبر إهانة للشعب العماني كله وهي حي تلبس اللباس العماني، وقال فيها:

“وفي الختام خذوا الحذر من الغدر العُماني المعروفين بالسحرة والدجل وتحضير الشياطين في المجالس الكل يعلم ان عمان مشهورين بالسحرة وهي الشرك بالله بسبب البطالة”

وفي الختام خذوا الحذر من الغدر العُماني

المعروفين بالسحرة والدجل وتحضير الشياطين في المجالس الكل يعلم ان عمان مشهورين بالسحرة وهي الشرك بالله بسبب البطالة 👍#باحثون_عن_عمل_يستغيثون127 pic.twitter.com/QFnvPTAhi8 — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 24, 2019

لترد ناشطة عمانية على الإهانة بكل أدب ومنطق كما إعتاد الشعب العماني على ذلك، حيث قالت:

“واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل نعم ان العمانيون كاملون والكمال لله ساحرون بأخلاقنا ونبع طيبنا ومحبة العالم أجمع لنا ..ماضون خلف قائدنا لا شقاق ولا فتن”

واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل نعم ان العمانيون كاملون والكمال لله ساحرون بأخلاقنا ونبع طيبنا ومحبة العالم أجمع لنا ..ماضون خلف قائدنا لا شقاق ولا فتن 👍🏻 — أمل بنت عبدالرحمن الخروصي (@amalalkharusi) July 25, 2019

وكان أكثر الردود من غير العمانيين يشهدون لهم بطيب المعشر و الأخلاق و الدين، حيث قال ناشط ما نصه:

“انا اشهد لشعب عمان الشقيق الغالي انه من أكثر الشعوب التي احبها قلبي وقد قابلت عائلة عمانيه في الهند للعلاج وكانوا غاية في الكرم والشهامه ومحبة الآخرين هذا من واقع تعامل شخصي معهم فلهم مني كل المحبه والتقدير”

وكان نفس الحساب قد نشر تغريدة يتهم فيها السلطان قابوس بإحتلال صلالة من اليمن بالقوة، وإنها مدينة يمنية.

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