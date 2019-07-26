الدبور – على خطى الممثلة المصرية رانيا يوسف، التي إشتهرت بإظهار مؤخرتها في فستان أثار ضجة عندما ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، وأصبحت حديث الإعلام العربي و العالمي.

ظهرت المطربة الأردنية ديانا كرزون في مهرجان جرش الدولي، بفستنا مثير أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشبه بعض النشطاء فستان كرزون بفستان رانيا يوسف، ولكنه ببطانة أثقل قليلا من رانيا يوسف، ولكنه أظهر مفاتن جسمها وملابسها الداخلية بشكل واضح.

وجاء ظهور ديانا في مهرجان مثل جرش ومجتمع مثل الأردن الذي يعتبر مجتمع محافظ وبعيد عن الإسفاف كثيرا، كصدمة لبعض النشطاء الذي إستهجنوا هذا الظهور، وكيف سمحت إدارة مهرجان ثقافي وليس نادي ليلي، لمطربة أردنية أن تزهر بهذا الشكل.

واعتبروا ظهورها بهذا الشكل المثير إهانة للأردن وليس للمهرجان الثقافي الذي إستقبل كبار الفنانين الملتزمين في الوطن العربي، وكبار الشعراء و المثقفين، مثل محمود درويش الشاعر الفلسطيني الراحل.

ونشرت ديانا كرزن على صفحتها فيديو لحظة صعودها للمسرخ من خلف الكواليس:

وكانت الممثلة المصرية رانيا يوسف قد أثارت ضجة كبيرة بظهورها بفستان كشف عن جسمها بالكامل و أظهر مؤخرتها بشكل واضج، وقالت وقتها إنها نسيت البطانة في البيت.

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