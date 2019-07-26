الدبور – في الكويت قامت الأجهزة الأمنية بضبط ٧ رجال متشبهين بالنساء ممن يطلق عليهم الجنس الثالث أو العاشر أو بالمصطلح العامي خولات يمارسون الشذوذ.

مصدر أمني أفاد لـصحيفة «الراي» الكويتية المحلية، بأن دورية راجلة تابعة للأمن العام مكونة من ضابط وأفراد شاهدت أثناء قيامها بجولة أمنية في إحدى صالات الألعاب والتسلية في منطقة السالمية سبعة شباب وهم في حالة تشبه بالنساء.

وأضاف أن «المتشبهين» كانوا يرتدون ملابس نسائية ويضعون ماكياج على وجوههم، وبحوزتهم أدوات تجميل نسائية وطلاء أظافر.

وأكد أن رجال الامن قاموا بضبطهم وتحويلهم إلى المباحث الجنائية (ادارة حماية الآداب).