الدبور – في دولة السعادة دولة الإمارات صدر حكما تعسفيا جديدا على وافد بالسجن المغلظ لمدة عشرة أعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على مقيم من الجنسية الآسيوية بالسجن عشرة أعوام بزعم إدانته من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيم.

وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ مليوني درهم ومصادرة كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب والكاميرات، وإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي أنشأها.

كما قضت المحكمة بتحميل الوافد الآسيوي كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.

وذكرت صحيفتا ذا ناشونال وجلف نيوز أن الرجل خادم فلبيني الجنسية. ونقلت ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه النظام القضائي والحقوقي في الإمارات انتقادات حقوقية من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تصف مثل هذه القضايا بأنها “محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية”.

إذ يلاحظ غياب أي جريمة أو جنحة فيها، فقط عقوبات مشددة ضد التعبير عن الرأي، واتهامات لناشطين بالسعي للانضمام لتنظيمات إرهابية، وهم لم ينضموا بالفعل، إنما اتهامات واستنتاجات تضعها نيابة أمن الدولة التي تحكم سيطرتها على محكمة استئناف أبوظبي، بحسب مراقبين حقوقيين.

ومنتصف آيار/مايو الماضي تسبب نشاط على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لوافد يحمل جنسية جزر القمر إلى دولة الإمارات بعقوبة السجن خمسة أعوام في فضيحة جديدة تعبر عن حدة القمع في الدولية.