الدبور – ضبطت شرطة عمان السلطانية شاب ما يطلق عليه بالمفحط، وهو الذي يستخدم سيارته بسرعة جنونية ويقوم بإستعراض قاتل في الشوارع العامة، مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ويقوم المفحط بالسرعة الفائقة خلال القيادة، ومن ثم التوقف فجأة حتى تدور معه السيارة في الشارع بطريقة جنونية لا يستطيع وقتها التحكم بسير السيارة إن صادفه أي شيء في طريقه فجأة.

ونشرت شرطة عمان السلطانية على على صفحتها موقع تويتر، فيديو للمفحط الذي تم القبض عليه وإحالته للقضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذه الحالات.

وقالت الشرطة العمانية ما نصه:

“قيادة شرطة محافظة ظفار تضبط سائق مركبة بتهمة الاستعراض والتفحيط وتعريض الأخرين للخطر، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه. #شرطة_عمان_السلطانية“

وتنتشر هواية التفحيط في دول الخليج عامة ومنها سلطنة عمان، وتبذل السلطات العمانية الكثير من الجهد لمنع هذه الظاهرة بشكل كامل، من حيث القوانين الصارمة، و التوعية اليومية في كل مكان عن خطورتها على السائق وعلى العامة.