الدبور – سلطنة عمان وخوفا من نشوب حريق إستدعت أكثر من ٣ آلاف سيارة في السلطنة على الفور.

فقد أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة استدعاء لعدد 3381 سيارة من نوع تويوتا بريوس طرازات 2016-2018، وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي من (‪JTDKB3FU0G3500361‬) إلى (‪JTDKB3FUXJ3585605‬).

ويأتي هذا الاستدعاء نظرا لوجود ظفيرة الأسلاك الكهربائية المتصلة بوحدة الجهد الكهربائي بنظام الهايبرد والتي تحتوي على غطاء لهذه الوصلة فإنه يحدث تلامس بين جزء من ظفيرة الأسلاك مع الغطاء ومع الاهتزاز المستمر أثناء استخدام السيارة فإنها تؤدي إلى تآكل الطبقة العازلة وتلفها مع مرور الزمن مما يتسبب في حدوث تلامس الأسلاك الكهربائية وقصر كهربائي فيولد ارتفاعاً مفاجئاً في الحرارة مما يزيد من خطر نشوب حريق.

وبناءً على ذلك ستقوم الوكالة بمعالجة هذا الخطأ من خلال فحص طقم أسلاك المحرك وإصلاحها أو استبدالها عند الضرورة وفقا للتعليمات الفنية الواردة من تويوتا موتور كوربوريشن.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.