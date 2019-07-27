الدبور – قال الفلكي الكويتي، والمؤرخ والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون، إن عيد الاضحى المبارك، سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس.

وأوضح السعدون، أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس، وعليه فإن وقفة عرفات ستوافق السبت 10 أغسطس.

وأضاف أن القمر يقترن مع الشمس في الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة من يوم الخميس 1 أغسطس، وعند مغيب شمس هذا اليوم في الساعة 42:6 يكون عمر القمر 12 ساعة و30 دقيقة ويغيب بعد الشمس بنصف ساعة وهذا يسمى «مدة المكث».

وبين أن ارتفاع القمر عن الأفق وقت المغيب في ذلك اليوم يكون حوالي 6 درجات واستطالته 8 درجات وقوس نوره ثانية واحدة ويكون في الحضيض «أقرب نقطة قريبة من الأرض خلال الشهر» بمسافة 359768 كيلومترًا.

وذكر أن هذه المعطيات تدل على أن الهلال لا يمكن رؤيته بالعين المجردة مساء الخميس، ويمكن مشاهدته بالمقربات البصرية، مبينًا أنه سيشاهد بالعين في دول المغرب العربي.

يذكر أن أغلب الشعوب العربية تتمنى أن يكون العيد الأحد حتى تكون أكبر إجازة ممكنة، حيث الجمعة و السبت في معظم الدول العربية أجازة نهاية الأسبوع، بالتالي ستمتد أجازتهم لما يقارب ٩ أيام متواصلة.