الدبور – ناشط عماني نشر فيديو على صفحته على موقع تويتر لما أسماه طريقة عمل الذباب الإلكتروني في السعودية و الإمارات، لنشر و إعادة نشر التغريدات المسيئة بريقة سريعة وخلال دقائق، ليصبح أي وسم يختاره وزير الذباب هو الاول في تويتر.

وكان الدبور قد نشر تقريرا وبالدليل كيف يعمل الذباب الإلكتروني السعودي و الإماراتي، فما تنزل أي تغريدة يتم تعميمها عليهم، وتجد أكثر من ألف تغريدة بنفس اللحظة ونفس التعليق ونفس المحتوى تماما.

الطريقة التي وصفناها في التقرير بالغبية، ولكنها لأنها طريقة تعمل تلقائيا فلا وقت لأي من الذباب مراجعة كل تغريدة وكل تعليق فتنزل بنفس الأسلوب ونفس الشتائم المعتادة، من ضمن سياسة إستحمار الشعوب.

وفي الفيديو الذي نشره الناشط العماني عباس المسكري، الذي يسبب وجعا مزمنا للذباب، ويتعرض لنفس الشتائم كل مرة، تشاهد كيف ترد التغريدات وكيف يتم الرد عليها بطريقة تلقائية ويتم تسجيل معلومات صاحبها في سيرفرات ضخمة، و قال المسكري معلقا على الفيديو ما نصه:

“نحييكم من غرفة الذباب الألكتروني، تغريدة واحدة تنطلق ثم ٢٠٠٠ يقوم بإعادتها فقط من أجل التظليل وهذا ما يقوم به الدحالنة من تظليل المجتمعات العربية بالكذب والفبركة وقس على ذلك عدد غرف العمليات المعدة لذلك والجيش الجرار في هذه الغرف وأموال الشعوب التي تدفع لهؤلاء لتظليل الشعوب ذاتهم”

نحييكم من غرفة الذباب الألكتروني، تغريدة واحدة تنطلق ثم ٢٠٠٠ يقوم بإعادتها فقط من أجل التظليل وهذا ما يقوم به الدحالنة من تظليل المجتمعات العربية بالكذب والفبركة وقس على ذلك عدد غرف العمليات المعدة لذلك والجيش الجرار في هذه الغرف وأموال الشعوب التي تدفع لهؤلاء لتظليل الشعوب ذاتهم pic.twitter.com/eZJSYyN0FS — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 27, 2019

وسواء كان الفيديو من داخل السعودية أو الإمارات أو أي بلد، وسواء كان للجان سعودية أم إماراتية، أو ي بلد آخر، فإنه يوضح طريقة عمل اللجان الإلكترونية التلقائية، هذا غير من يشرف عليها بالطبع.

وننشر لكم هنا ما قمنا بنشره وقتها من حملة قام بها الذباب على سلطنة عمان، وهذه بعض التغريدات التي أمكن تصويرها لحظتها، ولاحظ الفرق بين كل تغريدة و الثانية مجرد ثواني بسيطة ولاحظ تشابه المحتوى، لا حرف ناصق ولا حتى فاصلة مختلفة عن مكانها.