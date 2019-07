الدبور – في مجزرة وقعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قتِل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية .

وقال سكوت سميث، قائد الشرطة في مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية، من بينهم مطلق النار نفسه.

وأصيب 15 آخرون من بينهم جرحى بطلقات نارية.

إقرأ أيضا: شاهد مجزرة خلال حفل زفاف في لبنان بسبب موال

وقال سميث في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الأحد: ”إنه أمر محزن ومخيب للآمال جدًّا أن يشهد المجتمع مأساة كهذه خلال مناسبة كانت تسير بشكل طيب جدًّا“.

وأضاف أن المسلح خرق سياجًا على ما يبدو من أجل دخول مهرجان ”جارليك“ السنوي، مشيرًا إلى أن المهاجم ربما يكون له شريك.

من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه لم يتم حتى الآن القبض على مطلق النار، في إشارة فيما يبدو إلى إلى شريك المهاجم الذي أشار إليه المسؤول في الشرطة.

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“: ”تشير التقارير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار. كن حذرًا وآمنًا“.

DEVELOPING: Authorities confirm shooting at California garlic festival. No word on how many have been shot or the conditions of the victims. https://t.co/VE82mWyK58 pic.twitter.com/9I0qGpuY8T

— ABC News (@ABC) July 29, 2019