الدبور – نشر الصحفي سمير النمري فيديو تعريفي قام بتصويره، عن أكبر مشروع إقتصادي في سلطنة عمان، مشترك مع دولة الكويت، خلال الجولة التي نظمتها جمعية الصحافيين العمانية بالتعاون مع الهيئة الإقتصادية لمنطقة الدقم.

وتحدث النمري عن مشروع مصفاة الدقم، وهو إحدى المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها هيئة الدقم الإقتصادية في سلطنة عمان.

وقال أن هذا المشروع سيوفر ما يقارب من ألف وظيفة لوحده عندما يكتمل، ومن المقرر أن تنتهي جميع مراحله في العام ٢٠٢٤، وستكون مصفاة الدقم أحد أكبر المشاريع المشتركة مع دولة الكويت حيث ستكون تكلفته ما يقارب ٦ مليار دولار، وتبلغ طاقاته الانتاجية عند اكتمال المشروع نحو 230 الف برميل يوميا.

وسيتم تصفية ما يقارب ٦٠٪ من إنتاج نفط الكويت، و ٣٥٪ من إنتاج نفط سلطنة عمان، كما قال النمري في الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحته على موقع تويتر.

ونشر النمري عدة فيديوهات عن مشاريع مختلفة في منطقة الدقم، ومنها المخبز الذي ينتج ٢١ ألف رغيف خبز في الساعة الواحدة، وعدة مشاريع أخرى في نفس المنطقة التي ستوفر الكثير من الوظائف و المردود المالي لإقتصاد سلطنة عمان.

و يقطن حاليا في #قرية_النهضة_الدقم نحو 11 الف عامل من نحو 54 جنسية يعملون في مختلف الشركات والقطاعات الصناعية القائمة.