الدبور- الأميرة هيا بنت الحسين ظهرت اليوم في اول جلسة من محاكمة طلب الخلع من حاكم دبي محمد بن راشد وطلب حضانة اطفالها منه.

وبدت الاميرة هيا قلقة بعض الشيء في الصور التي حصل عليها جيش الصحفيين الذي حضر المحاكمة لمحاولة اخذ كمية كبيرة من الصور، ولم يحضر حاكم دبي ولكن مثله جيش من المحاميين في بريطانيا.

و فتحت الاميرة هيا الصندوق الأسود لحاكم دبي وما يجري داخل الاسرة الحاكمة، وما يتعرض له اولاده وزوجاته من طلم وسادية تمارس عليهم.

فقد استمعت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، الثلاثاء، لشهادة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين فيما يتعلق بأسباب النزاع القضائي بينها وبين زوجها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، عقب هروبها من الإمارت رفقة نجليه.

ولخوفها من زوجها المخلوع بن راشد، فقد أكدت وكالة “برس اسوشييشن” البريطانية أن الأميرة هيا تقدمت بطلب أمر حماية من الزواج القسري خلال جلسة استماع في محكمة في لندن اليوم تتعلق بمصلحة طفليهما.

وطلبت ان يقترب منها او من نجليها لا هو ولا اي شخص من طرفه خوفا من مصير ابنته من زوجة سابقه الشيخة لطيفة، التي هربت من قبل وتم إختطافها وارجاعها بالقوة الى دبي، ولا يعلم احد مصيرها حتى الآن.

وقد نشرت صحيفة بريطانية من قبل ان معرفة الاميرة هيا بحقيقة ما حصل للشيخة لطيفة هو احد اسباب هروب الاميرة هيا من زوجها.

وتمثل الدعوى اليوم إحراجاً كبيراً لحاكم دبي الحريص على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء أسوة بباقي حكام الخليج والذي يمتلك أصولا تقدر بنحو 12 مليار دولار، حسبما أفادت مجلة “فوربس” مؤخرا.

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة لاحقا باستعراض علاقة الشيخ محمد بأسرته الكبيرة المكونة من ست زوجات و23 من الأبناء، وسلوكه في إمارة دبي التي يحكمها، وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاق، خاصة حضانة الأبناء والنفقة. فالإمارات التي لم تنضم لمعاهدة لاهاي، والتي ينص أحد بنودها على أن حضانة الأبناء يتم حسب قانون البلد التي يقيمون فيها، ومن المؤكد أن الأميرة هيا ستعارض عودة طفليها إلى الإمارات.